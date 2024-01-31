«Отщепенцы»: Ямпольская высказалась о лишении званий уехавших артистов Ямпольская: россияне требуют лишить званий выступивших против РФ артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с начала специальной военной операции требуют лишить почетных званий и государственных наград артистов, которые выступают против РФ, заявила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская на пресс-подходе в ГД. По ее мнению, подобное решение должно приниматься не по требованию общественности или письмам активистов, а по суду, в соответствии с законодательством, передает корреспондент NEWS.ru.

Если мы статистически с вами посмотрим, какими званиями обладают те отщепенцы, их не очень много, но каждого из них очень много, каждый из них очень шумный, они льют грязь издалека на свою страну, на наш народ, на нашу армию, к сожалению, мы видим, что, как правило, это бывшие деятели нашей культуры. <...> Люди не хотят, чтобы человек, который выступает против собственного народа, продолжал называться народным артистом, — сказала депутат.

По словам парламентария, материальные и социальные льготы по данным званиям — незначительные. Более того, воспользоваться большинством из них невозможно, если человек находится за пределами страны, но в этом будет моральная оценка поведения того или иного артиста, добавила Ямпольская. Также она отметила, что считает законопроект абсолютно справедливым и отвечающим «чаяниям российской общественности».

31 января Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Такие меры предусмотрены в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений.