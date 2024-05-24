«Отщепенцы и предатели»: в Госдуме оценили сходку перебежчиков из России Депутат Пискарев: Украина активизирует работу с перебежчиками из России

Фото: МО Украины

Власти Украины активизировали работу с перебежчиками из России, устроившими сходку во Львове, рассказал NEWS.ru председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. Он предположил, что западные кураторы могли попросить Киев поддержать их перед предстоящей конференцией в Швейцарии, а также на фоне неудач ВСУ на поле боя. Пискарев назвал таких людей предателями.

Офис президента, Верховная Рада и Минобороны Украины поддержали группу отщепенцев и предателей России, которые провели на днях свою сходку во Львове. Перед обсуждением в Швейцарии так называемой «формулы мира» Зеленского и на фоне неудач Украины на поле боя кураторы из Вашингтона похоже настоятельно попросили киевский режим активизировать работу с перебежчиками из России, — заявил депутат.

По мнению Пискарева, перебежчики из России изображают на Западе «хороших русских». Скоро им предстоит сыграть роль в украинских перфомансах. Депутат призвал таких людей не забывать о «суровой ответственности».

Изменникам Родины не стоит забывать о суровой ответственности за совершенные ими преступления. А отвечать за содеянное обязательно придется, — заключил Пискарев.

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