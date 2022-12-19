Отряд кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг» вышел в море на учения МО России: отряд кораблей ТОФ вышел в море для участия в российско-китайских учениях

Фото: Министерство обороны РФ

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг» вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие». Как сообщили ТАСС в Минобороны, мероприятие будет проходить с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря.

В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия, — сообщили в ведомстве.

Главной целью учений, как пояснили в ведомстве, является «укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», отметили в Минобороны.

Уточняется, что в маневрах примут участия флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». К учениям также привлекут ВВС КНР и РФ.

Ранее в Калининградской области прошли крупномасштабные военные командно-штатные учения. В маневрах были задействованы более полутора тысяч военных, 10 боевых морских кораблей и авиация.