«Оторвались от реальности»: сенатор СФ ответил Варшаве на призывы к войне Сенатор Климов назвал подготовку Польши к войне с Россией бредом

Фото: NATO

Сенатор Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru назвал подготовку Польши к войне с Россией бредом. До этого глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьер заявил, что НАТО должна быть готова к прямому боестолкновению с РФ через три года.

На мой взгляд, это отражение состояния ума немалого числа западных политиков. Они уже настолько оторвались от реальности, что их бредни стали доминировать в собственном миропонимании. Они сами в это поверили и теперь пытаются транслировать на всех остальных. Это просто бред. Какие-то годы, кто-то куда-то нападет. Усиленно ищут темную кошку в темной комнате, хотя ее там нет, — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц до этого заявил, что России нельзя сейчас замораживать конфликт с Украиной, поскольку в этом случае Запад в течение нескольких лет снабдит ее деньгами и оружием для продолжения противостояния с РФ. Таким образом он прокомментировал слова Севьера.

Он также предположил, что призыв в Польше означают осознание поляками того, что они станут «следующей разменной монетой» США в «прокси-войне с Россией». По мнению Коца, за указанные три года Польша может перевооружить свою армию южнокорейской и американской техникой, и тогда «противник навалится куда большими силами».