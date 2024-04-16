«Отношение позитивное»: депутат о приравнивании оклада к МРОТ Депутат Нилов поддержал идею приравнять минимальный оклад к МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что позитивно относится к идее приравнять минимальный оклад к уровню МРОТ. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнул, что споры о минимальных зарплатах идут уже давно. По его словам, сейчас работодатели премиями доводят заработок до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон.

Мое отношение позитивное. С одной стороны, у нас есть минимальный размер оплаты труда. Но при начислении удерживается подоходный налог, на руки человек может получать меньше. Есть различные премии и стимулирующие выплаты, которые позволяют минимальный заработок доводить до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон, — пояснил Нилов.

Депутат уточнил, что зачастую в регионах базовый оклад оказывается меньше МРОТ. Он рассказал, что общался с персоналом в одной из сельских больниц, который пожаловался ему на бессмысленность повышения зарплат.

В одной из сельских поликлиник я общался с персоналом. Они говорят, что толку в повышении зарплаты нет, так как оклад меньше МРОТ. Из-за этой схемы изменения, которые происходят, сегодня их не касаются. К величине МРОТ тоже много вопросов, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. В законопроекте, который намерена внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду», сообщается, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня.