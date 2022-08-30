«Отлично, Константин!»: Захарова об убившем своего мужа консуле ФРГ Представитель МИД Захарова высказалась об убившем своего мужа немецком консуле Хане словами Жванецкого

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась в Telegram-канале об убившем своего мужа немецком консуле Уве Герберте Хане словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Она сообщила, что, «решив перед сном проверить международные новости», сразу же наткнулась на заметку о том, что дипломат вернулся из Бразилии, где его судили, в Германию.

Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают: «Немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в Германию». <...> Нормально, Григорий! Отлично, Константин! — иронизирует Захарова.

Дипломат напомнила, что консул убил супруга после 20 с лишним лет брака. Теперь он находится в ФРГ, «а там как раз [канцлер Германии Олаф] Шольц объявил о легализации наркотиков», продолжила она.

Захарова также привела сообщение зарубежных СМИ о том, что дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером. Отпустили его по формальной причине — суд указал на «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела».

Полиция Рио-де-Жанейро задержала Ханна 6 августа. Его подозревают в убийстве супруга, гражданина Бельгии Вальтера Анри Максимилиена Биота. Сообщалось, что в момент обнаружения тела 5 августа дипломат сообщил, что причиной смерти его спутника мог стать одновременный прием снотворных препаратов вместе с большим количеством алкоголя.

Однако позднее судмедэксперт обнаружил на теле погибшего множественные повреждения и ушибы и предположил, что смерть могла наступить из-за черепно-мозговой травмы в области затылка.