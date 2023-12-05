«Откупиться не получится»: в Госдуме предрекли проблемы «инфоцыганам» Депутат ГД Ющенко: дело блогеров-мошенников будет доведено до конца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогерам, уличенным в мошенничестве, не удастся откупиться от государства, возбужденные в отношении них уголовные дела будут доведены до конца, заверил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Он также отметил, что назрела необходимость регулирования деятельности людей, проводящих тренинги в Сети.

Что касается Блиновской и других, правоохранительные органы занимаются ими в рамках возбужденных уголовных дел. Они будет доведены до конца. Не имею полной информации об уголовных делах, но, исходя из данных из открытых источников, мошенничество налицо. Кто переживает, откупиться не получится, такого быть не может. Есть уголовные дела, процессы идут, решение примет суд, — сказал парламентарий.

Он добавил, что вопрос деятельности так называемых инфоцыган ранее уже обсуждался. По сути, они являются мошенниками, даже если их действия прямо не подпадают под действие соответствующей статьи Уголовного кодекса, отметил депутат. По его мнению, деятельность интернет-учителей должна быть регламентирована, поскольку часть тренингов в Сети действительно нацелена на развитие человека, а другие представляют собой противоправные деяния.

Ранее в Сети появилась информация о том, что блогер Елена Блиновская погасила задолженность перед налоговой службой в размере 1,4 млрд рублей. Однако ее адвокат эти сообщения опровергла, пояснив, что у блогера нет возможности выплатить такую сумму. Юрист уточнила, что изначальная сумма долга Блиновской не изменилась, к ней добавились штрафы и пени.