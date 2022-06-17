«Откуда деньги?»: cумму вложений РФ в экономику ДНР назвали астрономической Разуваев назвал вложения РФ в экономику ДНР астрономическими и усомнился в их эффективности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прокомментировал NEWS.ru новость о том, что в течение ближайших двух лет Россия вложит в экономику республики более двух триллионов рублей. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко. По словам эксперта, эту сумму можно назвать астрономической. Он усомнился в маржинальности проектов, в которые будут вкладываться инвесторы из РФ и Белоруссии.

Не очень понятно, конечно, откуда такие деньги, и если имеется в виду федеральный бюджет, то сумма все равно остается астрономической. Тут надо понимать, что эта сумма инвестиционной программы всего «Газпрома», включая «Газпром нефть», — заявил Разуваев.

Аналитик предложил эти средства направить в другое русло. По его мнению, можно сделать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей российским пенсионерам.

При наличии у государства такого количества свободных средств можно было бы сделать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей всем пенсионерам нашей страны, что, на мой взгляд, намного полезнее и оправданнее, чем вкладываться в активы на востоке Украины, — добавил Разуваев.

Специалист считает, что заводы находятся в плачевном состоянии, поэтому вывести на прибыль их будет проблематично.

Вообще экономические перспективы Донбасса, мягко скажем, неоднозначны. Не совсем понятно, кто будет собственником этих активов, ведь уже ясно, что кроме российских, белорусских и осетинских инвесторов никто ничего там не купит. Маржинальность этих активов также вызывает большие вопросы, так как украинские олигархи поступали ровно так же, как и наши: выжимали все соки из производств, а предприятия при этом продолжали деградировать, — отметил Разуваев.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил, сколько потребуется для восстановления территории ЛДНР. По его словам, не менее $600 млрд потребуется для этой цели. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России. Резкого снижения уровня жизни не ожидается. При этом отрицательные воздействия на экономику будут подсчитаны в первые месяцы зимы.