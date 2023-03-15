«Откровенное вранье»: Захарова об изъятиях из санкций США продукции из РФ Захарова обвинила в лицемерии США и ЕС после слов о позиции России по зерновой сделке

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram- канале заявила, что обещания Запада по изъятию из санкций против РФ продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделке являются «откровенным враньем» и лицемерием. Так дипломат прокомментировала слова представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что российская сельхоз продукция исключена из американских санкций. Она добавила, что решение Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней вместо 120 оказалось для американцев и европейцев «холодным душем».

Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генсекретаря ООН не более чем намеренное лукавство и откровенное вранье, — сказала она.

Она отметила, что реакция Вашингтона и представительства ЕС в Москве поражают непрофессионализмом и полным искажением реальных фактов.

22 июля прошлого года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.