«Отказ» России от выступления в СБ ООН по зерновой сделке оказался фейком Захарова назвала фейком сообщения об «отказе» России от выступления в СБ ООН по зерновой сделке

Сообщения о том, что российские представители якобы не будут участвовать в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с этим в своем Telegram-канале она призвала не попадаться на фейки.

По зерновой сделке (черноморской инициативе) Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы» российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика, — написала она.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что зерновая сделка окончательно не свернута. По его словам, Москва готова вернуться к участию в договоренностях, если российская часть будет реально реализовываться на практике.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо российскому президенту Владимиру Путину, где излагался план действий, согласно которому условия России будут «выполнены когда-то».