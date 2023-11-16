Отказ Армении от партии российских учебников вызвал удивление в Совфеде Вице-спикер СФ Воробьев заявил об отказе Армении от партии российских учебников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении отказалось от российских учебников для школ республики под предлогом проведения экспертизы, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. По его словам, решение армянского правительства вызвало у него недоумение, так как республика сама направила России перечень необходимых школьных учебников. Отмечается, что Армении планировалось передать более 50 тысяч книг.

С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников, — написал сенатор.

По мнению вице-спикера Совфеда, отказ от учебников связан не с проведением проверки, а с «политическими интригами». Он подчеркнул, что делегация СФ в Киргизии подняла вопрос о поставке российских учебников перед вице-спикером армянского парламента, принимающим участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке.

Как сообщалось ранее, в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года будет проводиться эксперимент по маркировке учебной литературы. Предполагается, что это создаст необходимые условия для защиты интересов как производителей, так и покупателей учебников.