Отель Софии Ротару в Ялте предложили продать и передать деньги армии России Сенатор Цеков: отель Ротару в Ялте нужно продать и направить средства ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Расположенный в Ялте отель «Вилла София», принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару, необходимо продать, а средства от сделки направить на поддержку Российской армии, заявил в беседе с Lenta.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, отель фактически закрыт уже около 10 лет, в то время как артистка известна своей антироссийской позицией.

Стоит закрытый фактически с 2014 года, он не функционирует. Сама София Ротару в Крым не приезжает. При этом известно, что она периодически делает антироссийские заявления. Она активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Поэтому основания для национализации есть, — подчеркнул политик.

Он добавил, что национализация отеля Ротару позволит использовать по назначению объект в живописном районе Ялты, а также станет «определенным уроком» для других деятелей, которые, имея недвижимость в Крыму и в России в целом, позволяют себе антироссийскую риторику.

Ранее стало известно, что Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару, в числе которой — отель «Вилла София» в Ялте. Там начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.