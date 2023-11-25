«Отъехавший предлагает признаться»: Захарова о словах Чичваркина про Россию Захарова призвала Чичваркина признать целью США стратегическое поражение ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) своим заявлением о поражении Запада лишь признал аксиому о победе России, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. На этом фоне дипломат призвала предпринимателя признать, что нанести ущерб Евросоюзу стремились власти США.

Отъехавший раньше и сагитировавший многих тоже отъехать предлагает признаться в том, что Россия победила, а они все проиграли. Не в этом надо признаваться. Признаваться, что Россия победит — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой, — отметила Захарова.

По ее словам, Чичваркину следовало бы признать, что Вашингтон изначально хотел нанести стратегическое поражение Евросоюзу. Она также указала на роль США в обострении палестино-израильского конфликта, спровоцированного атакой палестинского движения ХАМАС на еврейское государство.

Точно так же как американские «партнеры» Израиля гарантировали ему безопасность и решили замкнуть всю ближневосточную стратегию на себя, а в 2023 году «случайно не увидели» 7 октября, — заявила дипломат.

Ранее Чичваркин призвал признать президента РФ Владимира Путина победителем, заявив, что критики действующей власти перестали существовать как оппозиция. Бизнесмен заявил, что западные санкции не сработали, напомнив о рекордных ценах на газ в Европе в 2022 году и допустив рост стоимости нефти. Он обратил внимание, что Запад по-прежнему закупает российское топливо, несмотря на введенные ограничения.