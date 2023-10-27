Стало известно об удержании цен на дизель выше среднего уровня на ряде АЗС Новак: некоторые АЗС продолжают удерживать высокие цены на дизель

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ряд АЗС продолжают удерживать цены на дизельное топливо выше среднего в стране уровня, об этом он рассказал на совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое прошло 27 октября. Дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимых заправок должен быть стабилизирован на уровне рынка.

Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «экто» или «евро». Такого быть не должно, — слова вице-премьера приводятся в сообщении на сайте правительства.

По словам Новака, у потребителя должен быть выбор: покупать базовое топливо по более низким ценам или брендированное с высоким ценником.

Ранее Александр Новак поручил компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. Эта мера должна коснуться северного завоза и удовлетворить спрос на внутреннем рынке топлива. В ходе совещания он отметил стабильность стоимости на нефтепродукты в розничном сегменте, а также падение биржевых и мелкооптовых цен топлива для производителей сельскохозяйственной продукции.