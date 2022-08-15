Отдает пробой «на зуб»: депутат ГД оценил инцидент с британским самолетом Депутат Морозов назвал нарушение воздушного пространства РФ самолетом Британии провокацией

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов

Провокацией назвал нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании депутат Госдумы Олег Морозов. По его мнению, подобные действия со стороны Соединенного Королевства напоминают попытку проверить Россию «на зуб». Слова парламентария приводит РИА Новости.

При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас «на зуб», — заявил Морозов.

Министерство обороны РФ 15 августа сообщило, что британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос. В ведомстве сообщили, что для пресечения нарушения российской границы в воздух был поднят МиГ-31бм. Российский истребитель идентифицировал нарушителя, им оказался самолет RC-135 ВВС Великобритании.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки. По данным СМИ, у самолета отказал двигатель. Пострадавших нет.