Отцов — участников СВО предложили раньше отправлять на пенсию Депутат Останина: отцов-участников СВО необходимо раньше отправлять на пенсию

Фото: МО РФ

Отцов — участников специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо раньше отправлять на пенсию, с таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнула, что военнослужащие сейчас играют огромную роль в защите детей, поэтому им нужно уделить особое внимание.

У нас мужчины особую роль играют в защите детей в зоне специальной военной операции. Это мы с вами должны отметить и уделить особое внимание этой категории воюющих отцов. Здесь, думается, необходимо решить вопрос о более раннем выходе на пенсию и о пожизненном увеличении пенсии, — заявила депутат.

При этом Останина уверена, что оснований упрекать отцов за недостаточное внимание к детям на сегодняшний день нет. По мнению парламентария, те принимают достаточное участие в воспитании подрастающего поколения. Она отметила, что подобные упреки «оскорбили бы отцовское сообщество».

Останина ранее рассказала, что комитет Госдумы, который она возглавляет, могут переименовать, чтобы в названии упоминались мужчины. Она считает, что таким образом можно будет отразить роль отца в семье. Она поблагодарила вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в ходе своего выступления попросил Останину привести название комитета «в соответствие с традициями».