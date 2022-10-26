Отцов двоих детей освободили от мобилизации при определенных условиях

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В Министерстве обороны решили освободить от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, если срок беременности их супруг составляет более 22 недель. Об этом 26 октября сообщила руководитель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Также в своем Telegram-канале она рассказала, что от мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов. В их случае число детей в семье не имеет принципиального значения.

Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — приняты, — написала Останина.

Также она заявила, что в директиву Генштаба внесли поправку, которая касается отцов детей-инвалидов. Их не будут призывать вне зависимости от числа детей в семье. Взамен комитету поступила просьба не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации» до завершения специальной военной операции. Дело в том, что документ действует до конца СВО.

Как стало известно ранее, в Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в федеральный закон о мобилизации внес депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Кроме того, он внес второй законопроект, предлагающий освободить от службы тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора наук. Документы опубликованы в думской электронной базе.