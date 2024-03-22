«Отбеливают Байдена»: сенатор о просьбе США прекратить атаки на Россию Сенатор Климов: просьбы США к ВСУ прекратить атаки на Россию связаны с выборами

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Просьбы США к ВСУ прекратить атаки по российским регионам связаны с предстоящими выборами президента, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, сенатор подчеркнул, что таким образом пиарщики хотят «отбелить образ» действующего лидера государства Джо Байдена.

В Америке скоро выборы, и там истории с обстрелами российских глубинных территорий восторга большого не вызывают. Мне кажется, это публикация неслучайно появилась в Великобритании, а не в США, чтобы затем американские имиджмейкеры и пиарщики со ссылкой на это могли отбеливать образ Байдена и прочих империалистов, милитаристов, гегемонистов, — пояснил сенатор.

Он отметил, что не доверяет газете Financial Times, в которой появились публикации о просьбах к ВСУ прекратить удары по России «со ссылкой на непонятно кого». По его словам, атаки с применением дальнобойного высокоточного оружия украинской армией не могут вестись без ведома иностранных специалистов. Так, Климов напомнил, что маршрут дальнобойных беспилотников прокладывается при помощи разведывательных данных стран НАТО.

В газете Financial Times со ссылкой на источники ранее появилась публикация о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. Вместе с тем представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не поощряет и не позволяет осуществлять атаки внутри России.