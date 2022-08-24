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«От земли не отрывалась»: депутат Авксентьева о связи с русским народом

Депутат ГД Авксентьева заявила, что поддерживает связь с простыми жителями России

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что, несмотря на свой пост, она поддерживает отношения с простыми людьми разных профессий, так как именно они являются показателем настроений в обществе. В разговоре с RTVI она также отметила, что она одной из первых депутатов открыла комментарии в Telegram-канале.

Во-первых, я никогда от земли и не отрывалась. Во-вторых, я очень много времени провожу в регионах. В-третьих, я поддерживаю отношения с людьми десятилетия <...> И это такие люди, которые молчать не будут, поэтому это тоже мой, скажем так, «реактив», который как лакмусовая бумажка покажет настроение, — заявила парламентарий.

Авксентьева добавила, что также ездит на общественном транспорте, замечает столичные пробки и видит такие же цены в магазинах. А в ее Telegram-канал люди могут писать все, что думают, чтобы на основе этого внести какие-то поправки в законопроекты. Она подчеркнула, что очень важно «не отрываться от людей», а быть с ними в контакте.

Депутат Авксентьева ранее осудила представителя КПРФ Валерия Рашкина, который стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве и был лишён депутатского мандата. Она отметила, что политик должен был быть аккуратнее, раз выбрал путь оппозиции, и подчеркнула, что никакие отговорки Рашкина не могут быть приняты.