«От спекуляций до заражения»: Захарова обвинила Запад в глобальной проблеме Захарова: Запад рушит продовольственную безопасность в мире всеми способами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Страны Запада рушат мировую продовольственную безопасность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала сообщения СМИ об уничтожении 160 тонн зерна в Польше. По словам дипломата, Запад не брезгует никакими способами: от спекуляций на бирже до заражения земель обедненным ураном.

Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасность всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном, — написала Захарова.

Ранее глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что злоумышленники высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт польского города Гданьск. Он опубликовал кадры, на которых видно уничтоженное продовольствие.