«От поляны осталась полянка»: Захарова об увольнениях чиновников Украины Захарова назвала увольнения украинских чиновников «переделом поляны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила массовые увольнения высокопоставленных украинских чиновников с «переделом поляны». Она подчеркнула, что от «поляны осталась полянка».

Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В последние дни на Украине происходит волна отставок высокопоставленных чиновников. Среди первых был экс-советник президента Украины Алексей Арестович после его слов о сбитой ракете. Затем замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие.

Следом в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение ВСУ. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

После отпуска был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет украинского президента Владимира Зеленского выезжать за пределы страны.

24 января о своей отставке сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря. По его словам, это решение было принято им в начале года, однако из-за бюрократических обстоятельств было оформлено только сейчас. Это четвертая отставка высокопоставленного украинского чиновника за сутки.