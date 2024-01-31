«От них не нужны»: Лавров назвал страны, чьи «формулы мира» игнорируют Лавров: страны Запада игнорируют «формулы мира» по Украине от Бразилии и ЮАР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страны Запада просто игнорируют инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики по урегулированию украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве. По его словам, все встречи по «формуле мира» проходят без обсуждения этих предложений, которые союзники Киева считают «ненужными», передает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия обсуждала инициативы названных стран, однако Запад решил не уделять им внимание. По словам министра, идеи коллег из ЮАР были затронуты на саммите Россия — Африка, а президент Бразилии Лула да Силва лично передал свою «формулу мира» главе РФ Владимиру Путину.

Я поинтересовался у тех, кто участвовал в этой встрече в Давосе, насколько уделяется внимание и вот этим инициативам мирового большинства, а мне сказали: «Никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы», — рассказал Лавров.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, с самого начала Москва была готова к диалогу.