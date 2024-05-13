После роспуска правительства президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны, шокировав политическую элиту в разгар гибридной войны с Западом. Кто занимал должность главы военного ведомства РФ с 1991 года по 2024-й — в фотогалерее NEWS.ru.
- Константин Кобец (20 августа — 9 сентября 1991 года)
Кобец занимал должность министра обороны РСФСР 19 дней, после чего этот пост был упразднен. Позже он был государственным советником РСФСР по обороне и Главным военным инспектором ВС РФ. С 1995 года Кобец работал заместителем министра обороны РФ. В 1997-м он был снят с должности, уволен из рядов ВС и арестован по обвинению в получении взятки, а также в незаконном хранении оружия. В 1998 году Константин Кобец был освобожден под подписку о невыезде.
- Павел Грачев (1992-1996)
Грачев вступил в должность главы Минобороны в мае 1992 года. Во время конституционного кризиса 1993-го подразделения военного ведомства по его приказу выступили на стороне президента РФ Бориса Ельцина. В результате работы Грачева на посту главы Минобороны был организован вывод на территорию РФ войск из стран — участниц Организации Варшавского договора и республик бывшего СССР, а также началось реформирование армии и флота. В 1997-2006 годах Грачев работал советником гендиректора компании «Росвооружение».
- Игорь Родионов (1996-1997)
17 июля 1996 года Родионов был назначен министром обороны РФ в правительстве Виктора Черномырдина. 11 декабря 1996-го он был уволен с военной службы по возрасту с сохранением поста главы военного ведомства. 22 мая 1997 года Ельцин освободил Родионова от должности за «медленное продвижение военной реформы». Исполняющим обязанности министра президент назначил Игоря Сергеева.
- Игорь Сергеев (1997-2001)
На следующий день после снятия Родионова новым министром обороны был назначен Сергеев. Он участвовал в создании Концепции национальной безопасности и военной доктрины РФ, а также в разработке плана строительства ВС на 2001-2005 годы. Кроме того, Сергеев выступал за приоритет РВСН в системе обороны, объединил ВВС и ПВО в единый вид вооруженных сил. С лета 1999 года он занимался организацией отражения атаки боевиков на Дагестан и руководил антитеррористической операцией в Чечне. 28 марта 2001 года Сергееы ушел в отставку с поста министра в один день с главой МВД Владимиром Рушайло и министром атомной энергии Евгением Адамовым.
- Сергей Иванов (2001-2007)
8 марта 2001 года Иванов был назначен главой военного ведомства. С 14 ноября 2005-го по 15 февраля 2007 года он занимал должность заместителя председателя правительства РФ — министра обороны. Иванов инициировал реформу армии, основными направлениями которой стали сокращение численности военнослужащих и перевооружение вооруженных сил.
- Анатолий Сердюков (2007-2012)
15 февраля 2007 года Сердюков был назначен министром обороны РФ. За время работы на этом посту российская армия провела успешную кампанию по принуждению к миру грузинских вооруженных сил, которые в августе 2008-го атаковали Южную Осетию. Кроме того, при Сердюкове в ВС РФ начались масштабные реформы: изменение организационно- штатной структуры армии и системы закупок, сокращение численности военнослужащих, за также запуск программы перевооружения. 6 ноября 2012 года Сердюков был отправлен в отставку после громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис».
- Сергей Шойгу (2012 — настоящее время)
Шойгу занимает пост министра обороны РФ с 6 ноября 2012 года. Он продолжил крупномасштабное реформирование армии. За время работы Шойгу российские вооруженные силы обеспечили безопасность при воссоединении Крыма с Россией, а также помогли властям Сирии восстановить контроль над значительными территориями этой страны, которые были захвачены террористическими организациями.
- Андрей Белоусов (кандидат на должность министра обороны РФ)
12 мая стало известно, что Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. Ранее Белоусов прибыл в Совет Федерации и выступил с речью, обрисовав фронт работы в новой должности. По его словам, военнослужащим хорошо платят, но нужно решать проблемы с их лечением и обеспечением жильем. Белоусов подчеркнул, что также есть вопросы к медицинскому обслуживанию и перегруженностью военных госпиталей.
Фото: Александр Чумичев/РИА Новости
Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (в центре), президент РФ Борис Ельцин (справа) и министр обороны РФ Игорь Родионов (слева)
Фото: Kremlin.ru/CC BY 3.0/via Wikimedia Commons
Владимир Путин, командующий Северным флотом Вячеслав Попов и министр обороны Игорь Сергеев на подводной лодке «Карелия», 2000 год
Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press
Министр обороны России Анатолий Сердюков, репетиция парада на Красной площади, 2010 год
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин, министр обороны России Сергей Шойгу на катере «Серафим Саровский» во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, 2016 год