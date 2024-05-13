От украинца Кобеца до Белоусова: кто возглавлял Минобороны РФ с 1991 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу во время военного парада, приуроченного ко Дню Победы на Красной площади, 2023 год

После роспуска правительства президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны, шокировав политическую элиту в разгар гибридной войны с Западом. Кто занимал должность главы военного ведомства РФ с 1991 года по 2024-й — в фотогалерее NEWS.ru.

Константин Кобец (20 августа — 9 сентября 1991 года)

Кобец занимал должность министра обороны РСФСР 19 дней, после чего этот пост был упразднен. Позже он был государственным советником РСФСР по обороне и Главным военным инспектором ВС РФ. С 1995 года Кобец работал заместителем министра обороны РФ. В 1997-м он был снят с должности, уволен из рядов ВС и арестован по обвинению в получении взятки, а также в незаконном хранении оружия. В 1998 году Константин Кобец был освобожден под подписку о невыезде.

Павел Грачев (1992-1996)

Грачев вступил в должность главы Минобороны в мае 1992 года. Во время конституционного кризиса 1993-го подразделения военного ведомства по его приказу выступили на стороне президента РФ Бориса Ельцина. В результате работы Грачева на посту главы Минобороны был организован вывод на территорию РФ войск из стран — участниц Организации Варшавского договора и республик бывшего СССР, а также началось реформирование армии и флота. В 1997-2006 годах Грачев работал советником гендиректора компании «Росвооружение».

Игорь Родионов (1996-1997)

17 июля 1996 года Родионов был назначен министром обороны РФ в правительстве Виктора Черномырдина. 11 декабря 1996-го он был уволен с военной службы по возрасту с сохранением поста главы военного ведомства. 22 мая 1997 года Ельцин освободил Родионова от должности за «медленное продвижение военной реформы». Исполняющим обязанности министра президент назначил Игоря Сергеева.

Игорь Сергеев (1997-2001)

На следующий день после снятия Родионова новым министром обороны был назначен Сергеев. Он участвовал в создании Концепции национальной безопасности и военной доктрины РФ, а также в разработке плана строительства ВС на 2001-2005 годы. Кроме того, Сергеев выступал за приоритет РВСН в системе обороны, объединил ВВС и ПВО в единый вид вооруженных сил. С лета 1999 года он занимался организацией отражения атаки боевиков на Дагестан и руководил антитеррористической операцией в Чечне. 28 марта 2001 года Сергееы ушел в отставку с поста министра в один день с главой МВД Владимиром Рушайло и министром атомной энергии Евгением Адамовым.

Сергей Иванов (2001-2007)

8 марта 2001 года Иванов был назначен главой военного ведомства. С 14 ноября 2005-го по 15 февраля 2007 года он занимал должность заместителя председателя правительства РФ — министра обороны. Иванов инициировал реформу армии, основными направлениями которой стали сокращение численности военнослужащих и перевооружение вооруженных сил.

Анатолий Сердюков (2007-2012)

15 февраля 2007 года Сердюков был назначен министром обороны РФ. За время работы на этом посту российская армия провела успешную кампанию по принуждению к миру грузинских вооруженных сил, которые в августе 2008-го атаковали Южную Осетию. Кроме того, при Сердюкове в ВС РФ начались масштабные реформы: изменение организационно- штатной структуры армии и системы закупок, сокращение численности военнослужащих, за также запуск программы перевооружения. 6 ноября 2012 года Сердюков был отправлен в отставку после громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис».

Сергей Шойгу (2012 — настоящее время)

Шойгу занимает пост министра обороны РФ с 6 ноября 2012 года. Он продолжил крупномасштабное реформирование армии. За время работы Шойгу российские вооруженные силы обеспечили безопасность при воссоединении Крыма с Россией, а также помогли властям Сирии восстановить контроль над значительными территориями этой страны, которые были захвачены террористическими организациями.

Андрей Белоусов (кандидат на должность министра обороны РФ)

12 мая стало известно, что Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. Ранее Белоусов прибыл в Совет Федерации и выступил с речью, обрисовав фронт работы в новой должности. По его словам, военнослужащим хорошо платят, но нужно решать проблемы с их лечением и обеспечением жильем. Белоусов подчеркнул, что также есть вопросы к медицинскому обслуживанию и перегруженностью военных госпиталей.