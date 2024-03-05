«От гудка до гудка»: депутат выступил против освобождения Ефремова по УДО Депутат Хамзаев: актер Ефремов должен отсидеть весь срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов должен отсидеть весь срок «от гудка до гудка», заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Комментируя «360» возможное освобождение артиста по УДО, парламентарий подчеркнул, что ответственность для тех, кто садится за руль в алкогольном опьянении, должна быть самой жесткой. Кроме того, по его словам, все должны быть равны перед законом.

Я сторонник, чтобы он от гудка до гудка, что называется, отсидел за свое преступление. Я за самую жесткую ответственность для тех, кто пьяными садятся за руль, и он здесь не исключение, вне зависимости от ранга, — отметил Хамзаев.

Депутат уточнил, что прощать его или нет должна решать не общественность, а семья погибшего в ДТП. Общество же должно оценивать все с законодательной и правовой нормы. При этом, по словам парламентария, относиться к осужденному необходимо с учетом сегодняшних реалий.

Имеется ввиду, какова его реакция на то, что происходит вокруг страны, внутри страны. <...> Как бы это грубо ни звучало, но повезло, что он сегодня в тюрьме сидит. Я Ефремова имею ввиду. Где его все коллеги и соратники? Они сегодня кто в Израиле, кто где сидят, — высказался Хамзаев.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что назначенное Ефремову наказание было для него слишком суровым, актер уже давно все осознал, и его давно пора отпустить. В то же время он отметил, что с началом СВО суды стали значительно реже удовлетворять ходатайства об УДО, чтобы побудить осужденных добровольно становиться участниками спецоперации.