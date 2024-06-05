«От чистого сердца»: Захарова обратилась к ведущим «Дождя» с просьбой Захарова попросила ведущих «Дождя» помечать проплаченные посты о ненависти к РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) обозначать проплаченные публикации в их социальных сетях. В Telegram-канале дипломат пояснила, что так будет понятнее, какие посты о ненависти к России сделаны на заказ, а какие искренние.

Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги. Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают? — задалась вопросом Захарова.

Такое предложение она внесла после того, как в Telegram-канале «Дождя» появилась публикация с указанием фамилий, ссылок на блоги и сумм в евро. Через некоторое время пост удалили.

Ранее в студии украинского телеканала «Рада» во время прямого эфира отключилось электричество. Одна из ведущих студии сказала, что таковы современные реалии страны. После этого в эфир оперативно пустили рекламный блок. Свет в помещение вернули менее чем через час, и дикторы смогли продолжить работу.

До этого АО «Первый канал. Всемирная сеть» получило штраф в 1 млн рублей за демонстрацию фильма со сценами ЛГБТ-отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) с некорректной возрастной маркировкой. Как отмечается, представители Первого канала признали вину и сообщили, что уже привлекли к ответственности выпускающего редактора, а сам фильм удалили со своих интернет-ресурсов.