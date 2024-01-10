«Осваиваем отечественное»: Песков посетил Чукотку и прокатился на «Хищнике» Песков посетил Чукотку вместе с Путиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на Чукотку вместе с главой государства Владимиром Путиным, рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. На кадрах, снятых в аэропорту Анадыря, видно, как Песков забирается в кабину снегоболотохода «Хищник», выполненного в оранжевой расцветке.

Осваиваем отечественное, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин впервые посещает Чукотку. Последний визит главы государства в регион состоялся в 2008 году, когда президентом страны являлся Дмитрий Медведев. Отмечается, что визит в Анадырь стал первой региональной поездкой для Путина в 2024 году. В 2023 году он посетил более чем 20 различных субъектов России, в том числе и новые регионы.

Как сообщалось ранее, правительство Чукотки планирует создать специальные пространства в местных школах для основанного Путиным «Движения первых». По словам главы региона Владислава Кузнецова, в автономном округе у движения уже есть 48 отделений. Ожидается, что в муниципальных центрах также появятся так называемые «центры притяжения», где подростки смогут проводить мероприятия. Организацию специальных пространств планируется завершить в 2024 году.