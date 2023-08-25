Осужденным дали право выбора места отсидки после приговора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осужденные в России не должны лишаться социальных связей, поэтому им необходимо предоставить возможность чаще видеться с родственниками, заявил в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он одобрил проект приказа Минюста, в соответствии с которым у осужденных после вынесения приговора появится возможность подать заявление об отправке в колонию рядом с местом жительства родственников.

Проект приказа направлен на гуманизацию законодательства. Я сторонник более четкой регламентации действий чиновников. Чем четче прописаны их действия, тем больше надежды, что права граждан не будут нарушены. Любой ведомственный регламент направлен на устранение произвола, — высказал мнение депутат.

Согласно документу Минюста, с такой просьбой могут обратиться и родные осужденного, пишет издание. После этого администрация СИЗО должна в течение 10 дней направить в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) свое заключение, личную характеристику и медицинскую справку осужденного. Окончательное решение принимает ФСИН.

Без права выбора места заключения остаются преступники с пожизненным сроком либо осужденные за особо опасные преступления, в том числе за похищение и торговлю людьми, терроризм и захват заложников, организацию и участие в незаконных вооруженных формированиях, бандитизм и организацию преступных сообществ, государственную измену, диверсии, посягательство на жизнь полицейского, вооруженный мятеж. Где они будут сидеть, ФСИН продолжит решать без учета их мнения.

Как уточняет издание, сейчас осужденных отправляют из СИЗО в места отбывания наказания в регионе их прописки или регистрации. При отсутствии регистрации человек будет сидеть в том регионе, где был осужден.

Ранее Генеральная прокуратура России отменила семь приговоров в новых регионах РФ, вынесенных украинскими судами. Речь идет о политически мотивированных приговорах, вынесенных жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего в Генпрокуратуру РФ поступило около 120 представлений.