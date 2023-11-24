Осужденных предложили проверять перед помилованием для отправки на СВО Депутат Останина: осужденных нужно внимательно проверять перед отправкой на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При подписании с осужденными контрактов на службу в зоне СВО необходимо внимательно проверять, за что именно они отбывают срок, подчеркнула в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Она напомнила, что участие в спецоперации на Украине не может давать право на помилование по некоторым статьям Уголовного кодекса.

Парламентарий отметила, что право искупить вину перед обществом путем участия в СВО должно даваться далеко не каждому заключенному. И речь здесь не только о справедливости, но и о безопасности общества.

На первоначальном этапе надо смотреть, кто за что привлекался. И понимать, что люди вернутся в социум не через 15 лет, а через год. Готовы ли они? Они ведь уходили на СВО не из дома, а из условий, где не могли социализироваться. Вернувшись, они чувствуют себя героями, считают, что имеют право на дальнейшие «подвиги», — пояснила Останина.

По ее словам, правоохранительные органы также должны внимательно контролировать помилованного после его возвращения в общество, невзирая на его заслуги и награды, полученные в ходе СВО. Как считает депутат, для уверенности в том, что человек не принесет вреда окружающим и способен социализироваться, должно пройти один или два года.

Депутат подчеркнула, что разделяет тревогу людей, которые опасаются, что жесточайшие преступники и начнут «геройствовать» после выхода на свободу. По мнению Останиной, такие люди нуждаются в особом внимании со стороны правоохранителей, и этого контроля «не надо стесняться».

Ранее стало известно, что член ярославской банды сатанистов, убившей и расчленившей четырех подростков, вышел на свободу благодаря участию в спецоперации. Молодой человек участвовал в боевых действиях около шести месяцев и получил ранение, после чего его помиловали.