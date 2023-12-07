Осужденные матери детей до четырех лет смогут рассчитывать на УДО Совфед одобрил повышение возраста детей, чьим матерям разрешено УДО

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Совет Федерации одобрил закон, повышающий с трех до четырех лет возраст детей, чьи матери, совершившие преступления небольшой тяжести, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Согласно поправкам, такие осужденные также смогут претендовать на замену неотбытой части наказания на более мягкую, сообщили в ходе пленарного заседания, трансляция которого проходила в группе Совфеда во «ВКонтакте».

Вчера у нас прошел открытый диалог с министром юстиции Константином Анатольевичем Чуйченко, на мой взгляд, очень полезный, содержательный, интересный. И мы делали акцент в целом на вопросах гуманизации исполнительных наказаний, кодексов. Есть понимание дальнейшего движения, прошу и комитет этим заниматься. Но в данном случае речь идет об УДО для женщин, детям которых до четырех лет, — сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко перед голосованием.

Законопроект поддержали единогласно. За его принятие проголосовали 160 сенаторов. Изменения вступят в силу спустя 180 дней после официального опубликования закона.

Изменения вносятся в УК РФ. Согласно действующей редакции, УДО может применяться при условии отбытия не менее одной четверти срока за преступления небольшой тяжести беременной женщиной или матерью ребенка в возрасте до трех лет, который находится в доме ребенка исправительного учреждения.

Ранее Матвиенко заявила, что Совфед вместе с Госдумой и Минюстом готов подключиться к подготовке проекта амнистии для некоторых категорий осужденных женщин. По ее словам, верхняя палата парламента рассчитывает подготовить необходимые изменения как можно быстрее.