«Остановить грабеж»: ипотеку для россиян предложили зафиксировать на 7% Слуцкий предложил установить потолок для ипотечной ставки в 7%

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить ставку по ипотеке для россиян не выше 7%, говорится на сайте политической силы. По его словам, каждая семья должны позволить себе жилье, не выплачивая при этом «чудовищных процентов».

Мы неоднократно говорили и продолжим настаивать на том, что для нормального развития страны нужно дать людям возможность купить или построить свое жилье. Ставки по ипотеке нужно снижать и не поднимать выше 7%. Нечего пенять на рыночные параметры. Нужно самим создавать условия для приобретения гражданами жилья, — заявил он.

Ранее Путин заявил, что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года. По словам главы государства, базовые параметры кредитования сохранятся. Глава государства отметил, что за последние шесть лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч — с помощью семейной ипотеки.

Тем временем Центробанк России намерен обсудить с правительством изменения в правила выдачи ипотеки с господдержкой. В ЦБ объяснили, что сейчас при покупке строящегося жилья банки и застройщики предлагают клиентам положить часть денег за недвижимость не на счет эскроу, а на аккредитив. Последний не подпадает под страхование. Регулятор намерен обратиться в Минстрой, чтобы совместно разработать поправки, которые помогли бы пресечь воплощение подобных схем.