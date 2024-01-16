Останина осудила призвавшего запретить молодежные вечеринки губернатора Останина: молодежь нельзя изолировать друг от друга

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Молодежь нельзя изолировать друг от друга и от общества, сказала в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала предложение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева о запрете молодежных вечеринок из-за спецоперации.

Если мы предложим молодежи альтернативу увеселительным мероприятиям, тогда это может быть оправдано. А так, в любом случае они будут стараться делать это, не предавая огласке, — сказала парламентарий.

В качестве альтернатив вечеринкам она назвала возможность бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры. Останина отметила, что особенно это важно для студентов, у которых зачастую нет денег на подобные развлечения. При этом она указала, что ни Кондратьев, ни главы других регионов не предложили молодежи безвозмездное посещение культурных учреждений, катков, бассейнов в период новогодних праздников.

Здесь вопрос в том, чтобы эти формы общения не были бы похожи на «голую» вечеринку, чтобы туда не приходили люди, которые не знают, какую дверь открывают. А так, не надо запрещать молодежи общаться, в любом случае это способствует их социализации. Что, мы их рассадим по квартирам, чтобы они только за ноутбуками сидели? Это неправильно, — заключила депутат.

Ранее глава Кубани заявил, что нельзя устраивать «бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе». По его словам, необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. Губернатор подчеркнул, что молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима «трансформация».