Останина назвала возможные первопричины детской агрессии Депутат Останина: детская агрессия может стать следствием равнодушия родителей

Детская агрессия может стать следствием равнодушия родителей, предупредила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с «Радио 1» парламентарий подчеркнула, что ребенок может таким образом реагировать на отсутствие внимания и любви.

[Агрессия] — это реакция на отсутствие внимания к себе, любви к себе, возможности изложить свои проблемы, поэтому вопрос не только в разговорах, но и в личных поступках родителей, — пояснила депутат.

По ее словам, чтобы воспитывать в детях доброту, усилия также должно прилагать общество. Останина считает, что общественное пространство должно быть пронизано добротой, так как дети очень много времени проводят вне дома: ходят в школу и на прогулки, занимаются в кружках. Кроме того, в современном мире несовершеннолетние часто общаются в социальных сетях. Депутат подчеркнула, что ребенок часто неосознанно копирует поведенческие модели, которые видит.

Член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава ранее выразил надежду, что уроки в школах по противодействию киберугрозам для учащихся отпадут, поскольку не следует все время «держать учеников на взводе». Он заявил, что обучать детей и подростков кибербезопасности все же стоит, но без всякого давления.