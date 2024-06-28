Останина назвала ущемлением прав инициативу о снижении сроков аборта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина

Инициатива о снижении сроков аборта является ущемлением прав женщин, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнила, что по медицинским показаниям прерывание беременности безопасно на сроке до 12 недель. Она подчеркнула, что это общепризнанная норма.

К данной инициативе я отношусь как к еще одному наступлению на права женщин. Согласно медицинским показаниям право на прерывание беременности безопасно на сроке до 12 недель. Так было всегда, это общепризнанная норма, — пояснила депутат.

Останина отметила, что подобные инициативы появляются из-за желания улучшить демографию страны. Но, по мнению парламентария, начинать нужно не с запретительных мер, а с поддержки женщин. Как подчеркнула депутат, будущие матери должны чувствовать уверенность, что они смогут воспитать и достойно обеспечить своих детей.

Вот с такими мерами поддержки можно уже и спрашивать женщину, почему же она не оставила ребенка. Чтобы иметь моральное право на такие вопросы к женщинам, государство должно принять все меры для появления уверенности в будущем у потенциальной матери. Я против каких-либо ущемлений прав женщин на принятие этих решений, — отметила Останина.

Парламентарий добавила, что также вызывает вопросы идея получать согласие мужа на аборт. По ее словам, «жизнь богаче, чем на бумаге написано». Так, уточнила депутат, не всегда тот, кто является мужем, является и отцом. Она назвала подобные идеи вмешательством во внутренние дела и семьи, и самой женщины.

Ранее профильный комитет Госдумы порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.