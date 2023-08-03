Останина назвала ненужным закон о запрете склонения женщин к абортам

Фото: shutterstock.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с NEWS.ru назвала ненужным закон о запрете склонения женщин к абортам. Депутат отметила, что она часто слышит от коллег в парламенте, что гинекологи заставляют женщин прерывать беременность с целью набить себе карман, но это, по ее словам, как минимум неэтично.

Я считаю, что всякое вмешательство в личную жизнь противозаконно. Мне не понятен термин «склонение» в этом законе. Прерывание беременности — это дело исключительно женщины и мужчины, если они семейная пара. Давление на женщину в ту или иную сторону — это вопрос этики и морали, но не уголовного права, — сказала Останина.

Глава профильного комитета сообщила, что в случае введения таких запретов под подозрения могут попасть любые люди, рекомендующие сделать аборт. При этом непонятно, кто и как будет это проверять, указала она.

Это ненужный закон, не так нужно решать демографический вопрос в России. Нужно создать соответствующие материальные условия начиная от жилья и заработной платы. Государство готово помогать женщинам и их будущим детям, над этим и нужно работать, — подчеркнула депутат.

Ранее депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности. В тексте закона указано, что под склонением к абортам понимается понуждение женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения каких-либо требований.

Глава республики Артем Здунов отметил, что Мордовия стала первым регионом РФ, где приняли такой закон. По его словам, число абортов в республике снижается, от оказания таких услуг уже добровольно отказались пять местных частных клиник.