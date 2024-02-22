«Особая удача в жизни»: Песков о работе с Путиным Песков: работа с Путиным является особой удачей в жизни и вызывает гордость

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гордится работать с главой государства Владимиром Путиным. Он отметил, что считает свою работу особой удачей в жизни, передает портал International Reporters.

Конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и [когда речь идет о работе] с таким главой, как [Владимир] Путин, это, наверное, особая удача в жизни, которой я и дорожу, и горжусь, — заявил Песков.

Он отметил, что считает свою профессию очень интересной. Песков подчеркнул, что не является представителем журналистики и всегда относил себя к дипломатии. По его словам, опыт службы в МИД оказался очень ценным.

Представитель Кремля пояснил, что его работа связана непосредственно с информацией, которая, в свою очередь, имеет прямое отношение к политике, экономике, социальной жизни, безопасности, а также защите здоровья людей. Песков резюмировал, что деятельность пресс-секретаря президента универсальна.

Песков также отметил, что люди, которые не разделяют взгляды Путина, не имеют морального права с ним работать. По его словам, сотрудники администрации главы РФ, члены правительства и другие люди, работающие с президентом, консолидированы вокруг него и полностью его поддерживают.