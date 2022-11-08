Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным Минобороны: минимальная зарплата мобилизованного составит 195 тысяч рублей

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Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе

Представитель финансового блока Министерства обороны Сергей Микищенко разъяснил детали того, как будут производиться выплаты мобилизованным гражданам. По его словам, зарплата призванного по частичной мобилизации в России составит минимум 195 тысяч рублей. Микищенко отметил, что основную часть суммы (158 тысяч рублей из 195 тысяч) освободят от обложения подоходным налогом, передает ТАСС. По словам представителя Минобороны, денежное довольствование мобилизованные станут получать с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы.

Срочникам и мобилизованным, которые заключили контракт о прохождении военной службы, начислят единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы, — заявил представитель финансового блока Минобороны.

Он уточнил, что большая часть суммы будет освобождена от НДФЛ. При оформлении доверенности или при наличии дополнительно банковской карты деньги могут быть перечислены родственникам военнослужащего. Последний должен принять соответствующее решение самостоятельно. С 8 ноября выплаты начнут производить досрочно, добавил Микищенко.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые брали обратившиеся за кредитными каникулами граждане до своей мобилизации и участия в спецоперации на Украине.

Документ был разработан депутатами Орловского облсовета для дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу, и для членов их семей.