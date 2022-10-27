Основателя Gulagu.net обвинили в фейках о российских военных Против основателя Gulagu.net Осечкина возбудили дело о фейках в отношении российских военных

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Владимир Осечкин

Мещанский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина за распространение ложной информации о ВС РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Рассматривается вопрос о его объявлении в розыск.

Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), — сказано в сообщении.

Следователи считают, что в марте Осечкин на YouTube-канале Gulagu.net распространил ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации, а также дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ.

Ранее проект Gulagu.net сообщил, что на Осечкина готовится нападение. По его данным, источник в чеченской диаспоре во Франции рассказал о попытке неких сил найти исполнителя покушения в среде эмигрантов из Чечни и озвучил сумму заказа в размере €100 тысяч за убийство. Другой источник заявил правозащитникам, что неназванный сотрудник главного оперативного управления ФСИН рассказал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний и ФСБ якобы нашли исполнителей заказа на предполагаемое убийство среди «негласных агентов в среде выходцев с Северного Кавказа».

Осечкин становился фигурантом различных уголовных дел. В частности, его обвиняли в мошенничестве. С 2015 года он постоянно проживает во Франции.

До этого Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах были запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.



