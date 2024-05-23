«Оскорбление всех женщин»: Останина осудила выплаты для родивших до 25 лет Депутат Останина назвала оскорбительными выплаты родившим до 25 лет женщинам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с NEWS.ru заявила, что предложение платить родившим до 25 лет является «оскорблением для всех женщин». По словам парламентария, в данном вопросе ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий.

Как говорил Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Я считаю, что в, казалось бы, гуманном предложении видно оскорбление человеческого, женского и материнского достоинства. Ни в коем случае нельзя вводить возрастной критерий для поощрения женщин на рождение детей. У матери нет возраста, — пояснила депутат.

По словам Останиной, авторы этой инициативы помогают тем людям в правительстве, которые хотят сэкономить на семьях с детьми. Парламентарий считает, что такие предложения вредны и не носят государственного характера. Она также задалась вопросом, чем отличается ребенок, рожденный женщиной в 25 лет или в 26 лет.

Инициатива ради пиара, но получилось оскорбление всех женщин. Если женщина родила после 25 лет, она не имеет права на пособие? Чем отличается ребенок, рожденный от матери 25 и 26 лет? Ведь речь идет о поддержке детей, — заключила депутат.

Ранее стало известно, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его партии внесут в Госдуму на обсуждение законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. Сумма вознаграждения составит 200 тысяч рублей. Выплачивать пособие планируется всем вне зависимости от материального положения.