«Ощущение несправедливости»: депутат ГД Попов о приговоре Баязитовой Депутат Попов назвал чудовищным приговор журналистке Баязитовой

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Александра Баязитова

Приговор, согласно которому журналистка Александра Баязитова проведет в тюрьме пять лет, является чудовищным, заявил в Telegram-канале депутат Евгений Попов. По словам политика, на заседании суда его не покидало «ощущение несправедливости». Вместе с тем он выразил уверенность, что будет подана апелляция.

Был на оглашении приговора журналистам Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Да, пять лет не 14, но и это чудовищно. Ощущение несправедливости не покидало там, где должны возникать как раз обратные чувства. Будет апелляция. Девушки держатся и верят в лучший исход, — написал Попов.

Ранее сообщалось, что Баязитова получила пять, а Архарова — 4,5 года тюрьмы. Журналисток обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя. По версии следствия, взамен они обещали не публиковать в Сети информацию, способную навредить его репутации. Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн также посчитал, что вынесенный приговор излишне суров. По его словам, учитывая состояние здоровья подсудимых, необходимо было остановиться на меньшем сроке. Он напомнил, что приговор пока не вступил в окончательную силу и может быть пересмотрен.