Орешкин заявил о переломном моменте в истории России Орешкин: Россия переживает переломный момент в своем развитии

Россия переживает переломный момент в истории своего развития, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, от того, насколько успешно удастся выстроить движение вперед, будет зависеть будущее государства.

Действительно, переломный момент в развитии страны. От того насколько успешно сработают и правительство, и губернаторы, и законодательные власти, как вместе удастся выстроить, поставить на уверенный ход всю экономику, все движение страны вперед, от этого будет зависеть будущее нашей страны, — сказал он.

По его словам, руководство страны поставило амбициозные задачи по разным направлениям. Ключевые из них — это перезапуск повестки развития и перестраивание всей модели экономической системы, включающей налоги, бюджетные программы и регулирование. Все это в конечном итоге должно улучшить качество жизни и благосостояние россиян.

Будем работать, чтобы этого добиться, — заключил он.

На сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на ПМЭФ-2024 Орешкин отметил, что без успешной армии никакой успешной экономики не бывает. По его словам, президент РФ Владимир Путин считает приоритетом качество жизни людей. Также замглавы АП высказался об обеспечении суверенитета на государственном, культурно-ценностном и экономическом уровнях.