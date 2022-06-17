Орешкин сравнил доллар с наркотиком Орешкин: весь мир подсадили на наркотик под названием доллар

Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Помощник президента РФ Максим Орешкин сравнил доллар с наркотиком, на который подсел весь мир. По его словам, человечество постепенно начинает осознавать свою зависимость от этой валюты, пишет РИА Новости. Во время выступления на ПМЭФ Орешкин подчеркнул, что доллары нельзя назвать оружием.

Доллары — это не оружие, а наркотик, на который подсадили весь мир, и в мире растет осознание того, что это наркотик, — заявил Орешкин.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама предположил, что затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара, а в долгосрочной перспективе многие страны откажутся от американской валюты в международных расчетах.

До этого директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС во взаиморасчётах стараются уйти от доллара. По его словам, ещё до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.