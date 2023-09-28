Опубликованы кадры встречи Путина и Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров, Владимир Путин

Telegram-канал «Кремль. Новости» опубликовал кадры встречи президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На распространенном видео российский лидер приветствует собеседника, после чего они вместе усаживаются за стол.

На сайте Кремля уточняется, что стороны планируют обсудить экономическую и социальную обстановку в Чечне. По словам российского президента, в регионе наблюдается положительная динамика.

В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных задач, программ, о которых вы сами все время говорите, — отметил Путин.

Ранее президент в режиме видеосвязи также провел встречу с главами 26 субъектов Российской Федерации. В переговорах приняли участие губернаторы регионов, на территории которых проводились выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

В ходе разговора с президентом глава Чечни «похвастался» успехами батальона «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. По его словам, военнослужащие ежедневного берут в плен солдат противника и уничтожают боевую технику ВСУ.