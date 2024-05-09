Опубликованы кадры возложения Путиным цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Глава российского государства Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы. Кадры возложения публикует Telegram-канал Mash.

С Путиным на церемонии присутствовали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Главы стран прошли через Красную площадь в Александровский сад.

Каждый из политиков возложил букет к Вечному огню, а военнослужащие Кремлевского полка от их имени — венки к стелам городов-героев. После этого российский лидер пообщался с пришедшими к памятнику ветеранами.

Могила Неизвестного Солдата — общенациональный мемориал воинской славы. Он включает в себя Вечный огонь, аллею городов-героев (Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск) и стелу в честь городов воинской славы.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что накануне парада Победы он провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, разговор затянулся до трех часов ночи. Политики обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине и обстановку на линии соприкосновения.