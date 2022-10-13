Опубликованы кадры восстановления пролетов Крымского моста

Фото: Телеграм канал Марата Хуснуллина

Работы по восстановлению пролетов Крымского моста ведутся круглосуточно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале правительства. На место прибыли плавучие краны для демонтажа и замены обвалившихся элементов моста.

Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме, — сообщил Хуснуллин.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября. Он отметил, что все работы по восстановлению моста планируется завершить в течение месяца-полутора. Между тем по мосту возобновили движение электропоездов, которые будут ходить по «усиленному» графику выходного дня для снятия нагрузки с паромной переправы.