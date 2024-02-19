Опубликованы кадры уничтожения пункта управления ВСУ российским Су-34 МО РФ показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ российским Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Экипаж поразил личный состав, укрепленные позиции, командный пункт и технику ВСУ.

После выполнения боевого задания самолет вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили пункт управления бригады ВСУ, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие подразделения противника обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, также противник потерял четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.

В Авдеевке между тем российская армия полностью освободила от бойцов ВСУ коксохимический завод, военнослужащие водрузили на промышленном объекте флаги России. Подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление, отметили в Министерстве обороны России.