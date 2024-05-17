Опубликованы кадры ударов по безэкипажным катерам Украины в Черном море МО РФ: Черноморский флот поразил безэкипажные катера ВМС Украины в Черном море

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Патрульные катера и вертолеты Черноморского флота ВМФ России поразили несколько безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна работа военнослужащих. Уточняется, что противник совершил атаку в ночное время суток.

Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Черного моря патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота в ночное время, — говорится в подписи к публикации.

На представленных ведомством кадрах видно, как российские катера обстреливают цель, кружа вокруг нее. После поражения украинского беспилотника над его обломками поднялся столб черного дыма. Один из безэкипажных катеров ВСУ был поражен при помощи вертолета. Сперва он загорелся, после чего прогремел мощный взрыв.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении 28 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения СВО. Для их ликвидации применялось высокоточное оружие и беспилотники. Речь идет о командных пунктах, объектах военной аэродромной инфраструктуры, средствах ПВО, арсеналах и базах горючего ВСУ.