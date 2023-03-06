Опубликованы кадры штурма здания ВСУ подразделениями ВДВ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмового отряда Воздушно-десантных войск в одном из населенных пунктов в зоне проведения СВО. На видео видно, как силовики проводят операцию по ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины, устроивших засаду в здании на окраине поселка.

Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, десантники забросали гранатами отстреливающихся боевиков, ворвались в здание и завершили их уничтожение с помощью стрелкового оружия, — сообщили в Минобороны.

В ходе скоротечного боя бойцам ВДВ удалось ликвидировать шесть военнослужащих ВСУ. Отмечается, что с российской стороны потерь нет.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ экипажами 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона». В ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники группировки войск «Центр» обнаружили взводный опорный пункт и незамедлительно передали координаты артиллеристам.