Опубликованы кадры сброса авиабомб ФАБ-500 с Су-34 МО РФ: экипажи Су-34 ударили по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Фото: МО РФ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили командный пункт и живую силу украинских войск на Южнодонецком направлении, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника. Южнодонецкое направление. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — заявили в министерстве.

Данные авиабомбы позволяют совершать точные удары по целям с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолеты Су-34 взлетают с базы, затем сбрасывают снаряды. Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны России показало работу операторов FPV-дронов Южной группировки войск, уничтоживших опорный пункт украинских войск на Донецком направлении. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник залетает прямо в блиндаж украинских солдат.