Опубликованы кадры с торжественного приема в Пхеньяне в честь Путина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Государственный прием от имени главы КНДР Ким Чен Ына в честь президента России Владимира Путина начался в Пхеньяне, кадры с приема главы России опубликованы в Telegram-канале РИА Новости. Ожидается, что в ходе него лидеры произнесут торжественные тосты.

До этого северокорейская певица во время концерта в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР исполнила песню SHAMAN «Встанем». Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствовали лидеры и делегации двух стран.

Программу открывали гимны двух стран. Также северокорейские артисты исполнили попурри русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа». Помимо этого, прозвучали и хиты современных исполнителей — Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ».

Во время переговоров Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух государств поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в столице КНДР Пхеньяне, которые продолжались порядка двух часов.

Также Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, который запустили Соединенные Штаты и их союзники, необходимо пересмотреть. По его словам, постоянно декларируемые Западом пропагандистские штампы являются лишь ширмой, чтобы замаскировать его агрессивные геополитические замыслы, в том числе в регионе Северо-Восточной Азии.