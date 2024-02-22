Опубликовано видео Путина за штурвалом ракетоносца Ту-160М Пресс-служба Кремля опубликовала видео Путина за штурвалом Ту-160М

Фото: Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»/Kremlin.ru

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры президента России Владимира Путина за штурвалом Ту-160М. Глава государства совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце 22 февраля. Полет продлился около 30 минут.

Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав вооруженных сил, — сказал после полета Путин.

Ранее сообщалось, что Путин осмотрел сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М во время визита на Казанский авиазавод имени Горбунова. Главе государства показали новые стратегические ракетоносцы, которые производят на предприятии. Ту-160М полностью обновлен, в нем заменено более 80% комплектующих и агрегатов. В кабине он пробыл около 10 минут.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент перед полетом на новом Ту-160М не проходил медицинский осмотр, предусмотренный для пилотов. По словам представителя Кремля, в этом не было необходимости.

До этого летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Кондауров предположил, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. По его словам, в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой Ту-95.